أرشيفية

المسماري: قوات الوفاق تستهدف المدنيين في ترهونة بأكثر من عشرون صاروخ

0

أخبار ليبيا24

أكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري اليوم السبت أن مدينة ترهونة منذ لحظات لقصف صاروخي من قبل قوات الوفاق.

وأضاف المسماري أن القصف كان بأكثر من عشرون صاروخ سقطت كلها على منازل ومناطق مدنية ، وجاري الآن حصر الأضرار وتوثيقها.

وأشار التاطق الرسمي إلى أن استهداف المدنيين جريمة حرب يعاقب عليها القانون وعلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الاضطلاع بواجباتها وإدانة الإرهابين الحقيقيين، مؤكدًا أن رد القوات المسلحة جاهز وقادم لا محالة.

المزيد من الأخبار

ارتفاع إصابات فيروس كورونا في ليبيا إلى 61 حالة بعد تسجيل إصابة جديدة اليوم

لمراقبة حظر توريد الأسلحة ..  خارجية الوفاق: السراج يرفض تنفيذ عملية “إيريني”

طارق التائب يكشف عن أسراره في الحجر الصحي

بعد كلمة قائد الجيش حفتر .. عبد العزيز: لقد مني بهزيمة نكراء ظهرت على وجهه

المزيد

ارتفاع إصابات فيروس كورونا في ليبيا إلى 61 حالة بعد تسجيل…

لمراقبة حظر توريد الأسلحة ..  خارجية الوفاق: السراج يرفض…

طارق التائب يكشف عن أسراره في الحجر الصحي