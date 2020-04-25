المسماري: قوات الوفاق تستهدف المدنيين في ترهونة بأكثر من عشرون صاروخ

المسماري: قوات الوفاق تستهدف المدنيين في ترهونة بأكثر من عشرون صاروخ

أخبار ليبيا24

أكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري اليوم السبت أن مدينة ترهونة منذ لحظات لقصف صاروخي من قبل قوات الوفاق.

وأضاف المسماري أن القصف كان بأكثر من عشرون صاروخ سقطت كلها على منازل ومناطق مدنية ، وجاري الآن حصر الأضرار وتوثيقها.

وأشار التاطق الرسمي إلى أن استهداف المدنيين جريمة حرب يعاقب عليها القانون وعلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الاضطلاع بواجباتها وإدانة الإرهابين الحقيقيين، مؤكدًا أن رد القوات المسلحة جاهز وقادم لا محالة.