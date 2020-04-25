الجيش يسقط طائرة تركية مسيرة شنت غارات على إمدادات الوقود والسلع المتجهة لترهونة من جديد الجيش يحطم طائرة تركية مسيرة فوق منطقة وادي دينار ببني وليد

أخبار ليبيا24

أسقطت دفاعات قوات الجيش الوطني اليوم السبت طائرة مسيرة تركية تابعة لقوات الوفاق فوق منطقة وادي دينار في بني وليد أثناء تحليقها في سماء المنطقة وقيامها بتوجيه ضربات جوية على إمدادات السلع والوقود المتجهة إلى بني وليد وترهونة.

وليست هذه المرة الأولى التي تسقط فيها دفاعات الجيش الوطني طائرة مسيرة تركية.

وواصلت قوات الوفاق شن ضربات جوية بهدف قطع الإمدادات الإنسانية عن مدينة ترهونة ومناطق غرب ليبيا التابعة للحكومة الليبية، إذ قام الطيران التركي المُسير بشن غارات استهدفت منذ يوم أمس ناقلات وقود كانت متجهة إلى ترهونة، وفق ما أعلن عنه الناطق باسم قوات الوفاق، محمد قنونو.

وقال قنونو، اليوم السبت، إن الطائرات المسيرة شنت غارتين جويتين فجر اليوم استهدفت صهريج وقود في محيط بني وليد كانت في طريقها إلى ترهونة. ويوم الجمعة ذكر قنونو أن ذات الطائرات شنت ثلاث غارات على صهريج وقود.