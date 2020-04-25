افتتاح مركز طبي لعلاج كورونا في سرت

أخبار ليبيا24

افتتح الخميس المركز الخاص بالوقاية ومحاربة فيروس كورونا في مدينة سرت بسعة مكانية تتمثل في ( 9 ) غرف اثنتان من بينها عناية وواحدة كشف.

وتضم حجرات المركز ( 20 ) سريرا منها ( 5 ) أسرة عناية فائقة بكامل معداتها ومستلزماتها .

وجاء افتتاح هذا المركز تنفيذاً لقرار القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بشأن إنشاء مراكز الوقاية و محاربة وباء كورونا.

هذا وأسندت إدارة المركز لاخصائي أمراض القلب إلى جادالله درياق، وأخصائي طب الأطفال معمر مخلوف وأخصائي جراحة اطفال محمد بلعيد الجعفري .

وحضر افتتاح المركز عديد الشخصيات على رأسهم آمر الغرفة الامنية المشتركة سرت ومدير عام مستشفى ابن سينا التعليمي سرت و اللجنة الإدارية للمستشفى الميداني العسكري .