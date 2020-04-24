مركز مكافحة الأمراض يعلن عن حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في ليبيا

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أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الخميس، عن تسجيل حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وبهذا يرتفع عدد الوفيات في ليبيا بسبب الفيروس إلى حالتين، وذلك بعد وفاة امرأة مسنة تبلغ من العمر 85 عاما بطرابلس في الثالث من الشهر الجاري.

وأوضح المركز في بيان له الخميس، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم عدد 156 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وكانت كافة نتائج العينات “سالبة”.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا قد سجل إصابة 60 حالة بفيروس كورونا، بينما أعلن شفاء 15 حالة من المصابين.

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