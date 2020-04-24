تعرف على “المليشياوي فرفور” الذي قبضت عليه القوات المسلحة في المدرعة “التركية”

تعرف على “المليشياوي فرفور” الذي قبضت عليه القوات المسلحة في المدرعة “التركية”

أخبار ليبيا24

تداول نشطاء وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي الأيام القليلة الماضية مقطع فيديو لعملية أسر عدد من عناصر قوات الوفاق في أحد محاور طرابلس وإخراجهم من مدرعة “كيربي” التركية وهي مقلوبة.

وأظهر المقطع إخراج ثلاث عناصر من قوات الوفاق بعد انقلاب مدرعتهم في العاصمة من قبل جنود القوات المسلحة حيث كان أحدهم مصابًا وخرج بصعوبة من المدرعة.

مصدر مطلع كشف هوية هذا الأسير المصاب الذي تم إخراجه من المدرعة وهو محمد عمر زغيب الشهير بـ”فرفور” مواليد 1996 ومن سكان مدينة العجيلات.

وأشار المصدر إلى أن زغيب هو “مليشياوي” تابع لمليشيا تاجر الوقود والبشر المدعو أحمد الدباشي الشهير بـ”العمو”، كان سجينًا لدى المباحث الجنائية الغربية متهم في عدد من قضايا القتل والخطف والسرقة في مدينة صرمان .

وأوضح المصدر أن زغيب تمكن من الخروج من السجن بعد أن سيطرت قوات الوفاق على مدينة صرمان ومنها اقتحام سجن المباحث الغربية وإخراج المساجين ومن ضمنهم (فرفور ) في 13 أبريل الجاري.

وذكر المصدر أنه ألقي القبض عليه بعد أن استهدفت مدرعة تركية “كيربي” المعروفة بـ”لميس” وكان من ضمن مما كانوا في المدرعة من قبل القوات المسلحة الليبية في محور الطويشة في طرابلس 18 أبريل الجاري.