مؤكداً استعداد القيادة لإجراء تحقيق دولي .. المسماري : حكومة الوفاق وتركيا هي من استخدمت الغازات السامة

مؤكداً استعداد القيادة لإجراء تحقيق دولي .. المسماري : حكومة الوفاق وتركيا هي من استخدمت الغازات السامة المسماري : تركيا استخدمت هذه الإشاعات والأكاذيب سابقا في سوريا لتشويه الجيش العربي السوري

أخبار ليبيا 24 – خبر

أصدر الناطق باسم القائد العام لقوات الجيش اللواء أحمد المسماري بيان هام بخصوص الإشاعات التي تبثها حكومة الوفاق بخصوص استخدام الجيش للغازات السامة في محور صلاح الدين .

المسماري أوضح في بيان له أنه بعد تحليل أهداف هذه الإشاعات الخبيثة يتضح لنا بحث العصابات الإرهابية عن حجة لإقناع الرأي العام بتدخل القوات الجوية التركية بالطائرات المقاتلة وكذلك لاستخدام الغازات السامة لاستهداف مواقع الجيش الوطني الليبي.

طالب الناطق باسم القائد العام كل من له علاقة بالأزمة الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمراقبة ذلك عن كثب، لافتاً إلى أن القيادة العامة على استعداد لإجراء تحقيق دولي بالخصوص.

وأشار إلى أن مثل هكذا الإشاعات والأكاذيب استعملتها تركيا سابقا في سوريا لتشويه الجيش العربي السوري وإيهام المجتمع الدولي للتغطية عن التدخل في التركي الخبيث في القضايا العربية .