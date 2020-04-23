لا تسجيل لحالات جديدة بكورونا في مصراتة

أخبار ليبيا 24

كشفت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة عدم استقبال مركز الإيواء والعزل بالمدينة أية حالات، سوى حالة واحدة تحت المتابعة بعد ظهور نتائج سلبية في التحاليل الأولى.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن مركز شهداء الزروق للكشف المبكر لم يستقبل أية حالات، فيما استقبل مركز شهداء المقاصبة 12 حالة عادية، غادرت المركز، ولا تعاني من أي أعراض لاصابة بكورونا .

وطالبت اللجنة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بحظر التجوال الذي تم إقراره لمكافحة انتشار وباء كورونا .

وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة قد اعلنت يوم امس تعافي كل الحالات التي كانت مصابه بفايروس كورونا في المدينة وعددها 10 حالات .