عمليات إجدابيا تعلن صد هجوم على ترهونة وسحب 9 جثث والقبض على 13 من محاور القره بولي

عمليات إجدابيا تعلن صد هجوم على ترهونة وسحب 9 جثث والقبض على 13 من محاور القره بولي قوات الجيش نجحت في تدمر عدد 4 آليات واسترجاع 7 كانت بحوزة قوات الوفاق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو مكتب الإعلام بغرفة عمليات إجدابيا، التابعة لقوات الجيش الوطني، عقيلة الصابر، إن “القوات المسلحة تشن هجومًا على قوات الوفاق بمحور القره بولي بعد تحشيد لها هي المرتزقة السوريين في محاوله منهم للهجوم على ترهونة”.

الصابر أوضح، في إيجاز عسكري قصير عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن قوات الجيش نجحت في تدمر عدد 4 آليات مسلحة للوفاق واسترجاع عدد 7 آليات كانت بحوزتها .

ولفت عضو مكتب إعلام غرفة عمليات إجدابيا، إلى أن قوات الجيش تعيد السيطرة علي مناطق جديدة بمحور القره بولي، منها السيطرة على أربعة شوارع الرحوميين بالكامل بعد فرار العدو منه، قائلاً “مدفعية القوات متمثله باللواء التاسع استهدفت تمركزات وتجمع لقوات الوفاق في محاور القره بولي”.

وأشار إلى أن قوات الجيش أعلنت سحب 9 جثث تابعة للوفاق والقبض على 13 آخرين بعد فرار الباقي من شوارع الرحوميين إلى ما بعد شرق القره بولي.

وأكد الصابر، أن حسابات قوات الوفاق تنعي حتى الآن عن مقتل 7، من منتسبيها بمحور القره بولي وفقدان عدد منهم، موضحًا أن الوضع الآن تحت السيطرة بالكامل.