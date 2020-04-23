عقب استهداف تمركزهم..مقتل متطرفين من درنة في معارك طرابلس

عقب استهداف تمركزهم..مقتل متطرفين من درنة في معارك طرابلس

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن اثنان من العناصر المتطرفة قتلا نتيجة استهداف نقطة تجمع لقوات الوفاق في محور عين زارة بواسطة مدفعية الهاون من قبل القوات المسلحة الليبية.

وأشار المصدر إلى أن المتطرف أبوبكر فوزي رمضان بن خيال مواليد 2000 والمكنى “بكي” وهو من سكان حي القروض امبخ في مدينة درنه .

وأوضح المصدر أن بن خيال تمكن من الهروب من مدينة درنه خلال العام 2018 والتحق بقوات الوفاق في طرابلس منذ أبريل 2019 وأصبح من ضمن سريه “سالم دربي”.

وأفاد المصدر أن المتطرف وهو الشقيق الأصغر للمتطرف يوسف بن خيال لمكني “أبوالبراء الدرناوي” مواليد 1993 والذي قتل خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في مدينة درنه 2018.

وأكد المصدر ان المتطرف الآخر الذي قتل هو المدعو خالد حسن الأجهر الشاعري المكني “ليث الدرناوي” مواليد 1996 ومن سكان حي شيحا الشرقيه في مدينة درنة.

ولفت المصدر إلى أن الشاعري تمكن من الهروب من مدينة درنه خلال العام 2018 ويتبع تنظيم أنصار الشريعة والتحق بصفوف قوات الوفاق “سرية سالم دربي” منذ أبريل 2019 .