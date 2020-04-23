خسارة معقله في سرت..غصّة في قلوب الدّواعش

أخبار ليبيا24

تستمرّ محاولات تنظيم داعش الإرهابيّ البائسة للعودة إلى ليبيا، فهذا التّنظيم لم يتقبّل يوماً الهزيمة الّتي ألحقتها به السّلطات اللّيبيّة عندما انتصرت عليه وطردته من أهمّ المناطق اللّيبيّة الّتي كان قد احتلّها بعد أن سيطرت جماعاته الإرهابيّة على البلاد.

ومن بين المناطق الّتي يحاول داعش العودة إليها وشنّ هجماتٍ فيها، تُذكر مدينة سرت، ولا سيّما أنّ هذه المدينة كانت المعقل السابق لتنظيم داعش في ليبيا وشكّل تحريرها من قبل الجيش، في 2016 ضربة قاسمة للتنظيم الإرهابي الذي خسر موقعًا استراتيجيًّا مهمًّا كون المدينة تتوسط مدن ليبيا وساحلها الشمالي.

فقد أعلنت، الأربعاء 22 أبريل، السلطات الأمنية اللّيبيّة في سرت توقيف خليّة إرهابية كانت تخطط لعمليات ضد قوات الجيش في المدينة.

وقالت الإدارة العامة للبحث الجنائي في مدينة سرت إنّ الإرهابي المقبوض عليه، لم تسمه، كان يشكل خلية نائمة تمهيدًا للقيام بعمليات خاصة ضد قوات الجيش والشرطة في المدينة وفتح ثغرات تتمكن من خلالها مليشيات مصراتة من الالتفاف على القوات المسلحة.

وفي 6 فبراير، ضبطت السّلطات الأمنيّة اللّيبيّة خليّةً إرهابيّةً أخرى مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي داخل مدينة سرت مكونة من 3 موظفين بإحدى المؤسسات الّتي تمد التنظيم الإرهابي بالمعلومات.

ومطلع فبراير ، عثرت الشّرطة العسكريّة التابعة للجيش الوطنيّ اللّيبيّ على مخزن أسلحة لخليّة إرهابيّة يحتوي على مجموعة صواريخ ودانات معدة للاستخدام بأحد منازل سرت.

وفي 31 يناير الماضي، أعلنت السّلطات اللّيبيّة القبض على الإرهابيّ مصطفى الزوبيك المصراتيّ المصور الخاص بتنظيم داعش الذي كانت مهمته تصوير عمليات التنظيم من ذبح وتفجيرات.

مهما حاول داعش العودة إلى ليبيا أو تشكيل تهديد على مدنها، تبقى السّلطات العين السّاهرة على سلامة البلاد وأمن المواطنين واضعةً الحدّ لكلّ محاولةٍ إرهابيّةٍ داعشيّة.