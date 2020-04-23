خارجية الحكومة الليبية تسجل نحو ألفي ليبي عالقين خارج ليبيا بسبب كورونا رئاسة الحكومة الليبية ببنغازي تستلم كشفًا بعدد العالقين الليبيين بالخارج بسبب كورونا

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سجلت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية 1789عالقًا ليبيًا في عدد من الدول العربية والأوروبية، وذلك ضمن برنامج العمل على إعادتهم إلى ليبيا خلال الفترة القادمة.

وقالت الحكومة الليبية إن رئيس الحكومة عبدالله الثني تسلم اليوم الخميس من وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور عبدالهادي الحويج، الكشف النهائي بأسماء الليبيين العالقين في الخارج.

وأفادت الحكومة، أن قائمة المستهدفين بالعودة إلى أرض الوطن بلغ عددهم الإجمالي 1789 مواطنا ومواطنة، وتم إعداد قوائمهم عبر المنظومة الإلكترونية لوزارة الخارجية، إضافة إلى التواصل مع الأرقام المخصصة من قبل الوزارة لهذا الشأن.

وأفادت أن القائمة تضم 902 عالقا بجمهورية مصر العربية، و431 عالقا بالجمهورية التونسية، و317 عالقا بالجمهورية التركية، كما تضم القائمة 47 عالقا بعدد من الدول الأوروبية، و89 عالقا بالمملكة الأردنية، ومواطنان بالجمهورية العراقية ومواطنا واحدا بالجمهورية اللبنانية.

وأضافت الحكومة، أن الثني، وجه قائمة المستهدفين بالعودة إلى الجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، لاتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة قبل عودتهم في القريب العاجل.