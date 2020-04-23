تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا ، دون تحديد مكان الكشف عنها.

وأوضح المركز في بيانه ، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم اليوم عدد 97 عينة ، وكانت نتيجة التحاليل لعينة واحدة منها “موجبة”، وعينات 96 حالة المتبقية “سالبة”.

وأشار المركز ، إلى أن حالة الإصابة الجديدة كانت لمخالط للحالات السابقة المصابة بالفيروس، بحسب ما نشر على صفحته الرسمية في “فيسبوك”.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 60 حالة في طرابلس ومصراتة ، ومن ضمنها 4 حالات في مدينة بنغازي.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا قد أعلن عن شفاء 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا ، بالإضافة إلى وفاة حالة واحدة لامرأة تبلغ من العمر 85 عاما من طرابلس.