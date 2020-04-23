تحديد أربعة فنادق لاستقبال الليليين العالقين في مصر تكليف مدراء الأمن بالمناطق لتوفير الحراسة والحماية لهؤلاء العالقين في الفنادق

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش عمداء بلديات طبرق وأمساعد وبئر الأشهب كيفية دخول عدد 396 ليبي عالق في مصر من سكان هذه البلديات من خلال قوائم اعتدها اللجنة المكلفة بمتابعة كيفية دخولهم.

وحدد عمداء البلديات أماكن حجر العالقين في فندق الجمل ببلدية أمساعد، واستراحة الطرق السريعة بمفترق أم ركبة على الطريق الدولي طبرق أمساعد، وبمدينة طبرق فندق باب طبرق ودار السلام.

وحضر الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء مدراء الأمن في هذه البلديات، والذين تم تكليفهم بتوفير الحراسة والحماية لهؤلاء العالقين في الفنادق التي تم تحديدها.

واتفق عمداء البلديات بتوفير الإقامة الكاملة والآمنة وتوفير العلاج لهم ولكافة المرضى القادمين من رحلات علاجية.

وناشد المجتمعون اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا بتوفير وسائل النقل المناسبة من الحدود إلى هذه الفنادق.

والنسبة للعالقين من باقي المدن الليبية، فقد تم الاتفاق على أن الأمر متروك لمدراء الأمن للاتصال بمدراء الأمن في باقي المدن للتنسيق عن كيفية دخولهم واستلامهم وتسفيرهم إلى مدنهم بالطرق الصحية الأمنة.