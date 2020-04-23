بوريل: الوضع في ليبيا لم يتحسن ولا يزال القتال مستمرا وآخذا في الازدياد

بوريل: الوضع في ليبيا لم يتحسن ولا يزال القتال مستمرا وآخذا في الازدياد

أخبار ليبيا24 – سياسة

أكد نائب الرئيس والممثل السامي للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الوضع في ليبيا لم يتحسن، ولا يزال القتال مستمرا وآخذا في الازدياد.

وقال بوريل في مؤتمر لوزراء الخارجية عبر الفيديو: “فيما يتعلق بليبيا، من المحزن أن نقول إن الوضع في ليبيا لا يتحسن. ولم تنجح النداءات الدولية، ولا حتى التهديد بانتشار فيروس كورونا، في منع الأطراف المتحاربة من القتال. ولا يزال القتال مستمرا بل وآخذا في الازدياد”.

وأضاف بوريل، أنهم بحاجة إلى زيادة المشاركة مع الأطراف الدولية الأكثر نفوذاً وأطراف الصراع في ليبيا، للاتفاق على هدنة إنسانية، مؤكدا على ضرورة ذلك لتعامل مع فيروس كورونا.

وشدد نائب رئيس الاتحاد الأوروبي، على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا لبدء عملية سياسية وإنهاء الصراع في البلاد، بحسب ما نشرت بعثة الاتحاد الأوروبي على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.