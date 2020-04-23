بسبب كورونا .. الدوريات الرمضانية عشق ليبي مؤجل

أخبار ليبيا 24 – خاص

أوقفت جائحة كورونا تنظيم الدوريات الرمضانية في المنطقة الشرقية وباتت إقامتها محظورة عقب التحذيرات التي أعلنت عنها اللجنة العليا لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وتشتهر مدن الشرق الليبي عامة ومدينة بنغازي بالخصوص بإقامة مسابقات كرة القدم في رمضان في مختلف مناطقها وتشهد متابعة جماهيرية كبيرة جداً .

وتقام المنافسات على ملاعب كرة القدم الصغيرة التي تغطيها طبقة من الإسمنت والأسفلت والأرضية الصلبة تعرف بملاعب«ستاك» .

ويعتبر دوري ضريح عمر المختار في بنغازي من أقدم الدوريات الرمضانية لكرة القدم وإتلاف بداية الثمانينات وكان دائما ما شهد مشاركة أبرز نجوم الكرة آنذاك على رأسهم فوزي العيساوي، وعلي البشاري، وعبد الله الفزاني، وعلي عابد، وعلي الغبش، وصلاح الزاوي وشقيقه خالد، وفرج ساسي، وكشبور ، وعمر القزيري وشقيقه فتحي الشهير بوضحة، وإبراهيم جريبيع، و رمزي الكوافي وعديد الأسماء .

ومنذ تلك الفترة باتت أغلب الساحات في مناطق بنغازي المختلفة تحتضن مسابقات الستاك وتشهد منافسات قوية منها البركة التي احتضنت عدد من البطولات ومنطقة الحميضة و السلماني والماجوري وغيرها من المناطق .

مؤخراً اشتهر دوري الحميضة وهو للفئات السنية وبات أحد أبرز المسابقات الرمضانية ويتابع بشكل كبير خاصةمع مشاركة أبرز اللاعبين الصغار في المنافسات .