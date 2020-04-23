الوطنية للنفط تستلم المزيد من المستلزمات الطبية عن طريق شركة توتال الشحنة تشمل عددا من الأقنعة والقنيات الأنفية للتزويد بالأكسيجين والبدل الواقية

أخبار ليبيا 24 – خبر

استلمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط شحنة من المواد الطبية تم توريدها من قبل شركة توتال للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

كما سيتم قريبا إرسال آلاف المستلزمات الطبية والملابس الواقية إلى الأطباء والممرضين وغيرهم من العاملين في القطاع الصحي في المناطق الوسطى والشرقية، وذلك لمساعدتهم في مكافحة هذا الوباء.

وتشمل هذه المواد الطبية عددا من الأقنعة والقنيات الأنفية للتزويد بالأكسيجين والبدل الواقية، ومعدات رش المعقمات، وأجهزة قياس الحرارة، والقفازات وغيرها من المواد. وسوف يتم تسليم هذه المستلزمات إلى البلديات خلال الأيام القادمة.

وقال مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدائم “نواصل العمل على توفير المواد الطبية الأساسية إلى المناطق المجاورة لعملياتنا بالدرجة الأولى، حيث قمنا بإرسال قافلة الأسبوع الماضي الى بلديات الجنوب، وسنقوم بإرسال المزيد من المستلزمات الطبية إلى العديد من المناطق الأخرى في القريب العاجل بإذن الله. وأنا واثق من أن هذه المستلزمات ستساهم في حماية حياة الآلاف من الليبيين.”