الهريش يكشف عن يومياته في الحجر الصحي

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أكد اللاعب الليبي زكريا الهريش المحترف بصفوف قسطنطينة الجزائري أنه يواصل تدريباته منفردا في المنزل في الجزائر.

وأضاف الهريش أنا متواجد رفقة زميلي عبدالله العرفي وأقضي أغلب الأوقات في قراءة القرآن وأنافس العرفي في لعب البلاي ستيشن.

وتابع اللاعب الليبي :”صمت رمضان فيما سبق في أوروبا وتعودت على كثير من الأمور منها الطبخ”.

وأشار الهريش إلى أنه عند فتح الحدود بين ليبيا والجزائر سيقوم بجلب أسرته معه إلى قسطنطينة .

ويعتبر الهريش من الأسماء الليبية الشابة التي تألقت في السنوات الأخيرة وسبق وأن لعب للأهلي المصراتي والأهلي طرابلس و يوقدينا البيلاروسي و اتحاد طنجة المغربي قبل أن يوقع لشباب قسطنطينة الجزائري.