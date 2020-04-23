المسماري: مقتل 8 مرتزقة جندتهم تركيا لقتال الجيش في ليبيا

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نجح الجيش الوطني الليبي في قتل عدد من المرتزقة السوريين المجندين من قبل تركيا خلال اشتباكات وقت في منطقة القره بوللي شرقي العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الجيش الليبي تمكن من القضاء على 8 مرتزقة سوريين في منطقة القرة بوللي.

وأكد المسماري، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، أن الجيش الوطني تصدى خلال الأيام الماضية للعديد من الهجمات الفاشلة من قبل قوات الوفاق على محاور مدينة ترهونة وكبدتها العديد من الخسائر، كما أشار إلى استهداف مجموعات إرهابية في عين زارة جنوبي طرابلس وقتل 7 عناصر خطرة.

وترسل تركيا باعتراف الرئيس رجب طيب أردوغان المرتزقة بالآلاف لقتال قوات الجيش الليبي، في اختراق صريح لقرارات الأمم المتحدة.