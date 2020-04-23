المجلس الرئاسي يقرر تعديل ساعات حظر التجول اعتبارا من الثلاثاء المقبل

أخبار ليبيا24 – متابعات

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، تعديل ساعات حظر التجول، على أن تبدأ من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، ولمدة عشرة أيام.

وأبقى المجلس في قراره رقم (288) لسنة 2020 على الأحكام غير المعدلة بالقرارين رقم (215 و238) لسنة 2020 سارية ونافذة، وفق نص المادة الثانية من القرار المنشور عبر صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وشدد المجلس الرئاسي في قراره الصادر اليوم، على أن يستمر الإقفال الكامل للمحال التجارية الكبيرة بكافة مناشطها، بحسب ما نشرت حكومة الوفاق الوطني على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

ونصت المادة الرابعة من القرار على أن يستمر العمل الإداري في كافة المؤسسات الإدارية بنسبة (10%) من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا، ويتم فتح المصارف لتقديم خدماتها للزبائن مع ضرورة وضع التدابير الاحترازية اللازمة لمنع التجمعات بكافة مظاهرها، ويسمح باستعمال المركبات الآلية خلال ساعات حظر التجول المسموح بها أيام الحظر.