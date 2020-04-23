العليا لمكافحة كورونا: مستشفيات الحكومة الليبية لم تستقبل أي إصابات اليوم
أخبار ليبيا24
قال الناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية، العليا لمكافحة وباء “كورونا” أحمد الحاسي، اليوم الخميس إن المستشفيات التابعة لمناطق الحكومة الليبية لم تسجل دخول أي إصابات بـ”كورونا” المستجد.
وأضاف الحاسي في الإيجاز الصحفي أنه ت استلام 21 عينة وهي تحت الاختبار، لافتا إلى أنهم سيبدأون في عمليات الكشف النشط في المناطق بأخذ العينات من فئات وأعمار مختلفة ليتم التعرف على نسبة انتشار الفيروس.
وتابع المناطق باسم اللجنة أنه بمعية منظمة الصحة العالمية كان هناك اجتماع مع مؤسسة مرموقة من فرنسا وكان اجتماعًا مثمرًا وسيكون هناك تعاون كبير من قبل هذه المنظمة التي أثنت على كل ماقامت به ليبيا.
وسجلت ليبيا حتى الآن 51 حالة إصابة بفيروس كورونا منها 44 حالة نشطة و 15 حالة تماثلت للشفاء وحالة وفاة واحدة.