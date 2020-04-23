العليا لمكافحة كورونا: مستشفيات الحكومة الليبية لم تستقبل أي إصابات اليوم

العليا لمكافحة كورونا: مستشفيات الحكومة الليبية لم تستقبل أي إصابات اليوم

أخبار ليبيا24

قال الناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية، العليا لمكافحة وباء “كورونا” أحمد الحاسي، اليوم الخميس إن المستشفيات التابعة لمناطق الحكومة الليبية لم تسجل دخول أي إصابات بـ”كورونا” المستجد.

وأضاف الحاسي في الإيجاز الصحفي أنه ت استلام 21 عينة وهي تحت الاختبار، لافتا إلى أنهم سيبدأون في عمليات الكشف النشط في المناطق بأخذ العينات من فئات وأعمار مختلفة ليتم التعرف على نسبة انتشار الفيروس.