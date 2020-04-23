الخيار العسكري الأصعب .. باشاغا : طرد قوات حفتر من ترهونة قد يُنهي الحرب الأهلية في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إن حكومته تركز على محاولة إخراج أعدائها من نطاق المدفعية في طرابلس، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بعد تحقيق تقدم في جبهات القتال الغربية الرئيسية الأسبوع الماضي.

باشاغا أوضح في تصريحات لوكالة “رويترز” البريطانية، أن طرد قوات خليفة حفتر من ترهونة قد يُنهي الحرب التي وصفها بـ”الأهلية” في ليبيا، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة ستكون الخيار العسكري الأصعب في قتال حكومة الوفاق ضد قوات حفتر، حسب وصفه .

وأشار باشاغا، إلى أن كل تركيز حكومته ينصب الآن على كيفية حماية طرابلس وشعب طرابلس وإبعاد القصف المدفعي عنهم، مؤكدًا أن الاستراتيجية العامة للوفاق هي استعادة السيطرة على غرب ليبيا، وأنه لا حل عسكري للنزاع ، إلا أنه من غير الممكن أيضًا التفاوض مع حفتر.

واختتم “ترهونة هي الخيار العسكري الأصعب للاقتحام لأنها أول نقطة تركيز وحشد لقوات حفتر، والتي من خلال دخولها نعتقد أن الحرب ستنتهي لأنه لا توجد مدينة أخرى في غرب ليبيا تعتبر نقطة تجمع لقوات حفتر.