الجيش يصد هجومًا لقوات الوفاق في منطقة الأحياء البرية جنوبي العاصمة الإعلام الحربي يعلن مقتل جنديين في معارك اليوم بجنوب طرابلس

أخبار ليبيا24

قال عضو شعبة الإعلام الحربي المنذر الخرطوش إن قوات اللواء 73 مشاة نجحت في ضرب قوات الوفاق في منطقة الأحياء البرية بعد محاولة يائسة من قبلها للتقدم نحو مراصد الجيش الوطني.

وأعلن الخرطوش، سقوط قتيلين من الكتيبة 165 مشاة التابعة إلى اللواء 73 مشاة خلال مواجهات اليوم مع قوات الوفاق، مشيرًا إلى هناك هدوء حذر في محوري كازيرما وكوبري المطار.

وأكد الخرطوش، أن الوضع جدا ممتازة لجميع مراصد الجيش.

وشهد محوري كازيرما وكوبري المطار جنوبي العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق المدعومة بمرتزقة سوريين جندتهم تركيا للقتال ضد الجيش في ليبيا.