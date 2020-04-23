البعثة الأممية تعلن انضمام صوتها للدعوة إلى إحلال هدنة في ليبيا خلال شهر رمضان

أخبار ليبيا24

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا اليوم الخميس انضمام صوتها للدعوة إلى إحلال هدنة إنسانية في شهر رمضان المبارك، التي أطلقها عدد من الشخصيات الليبية من مختلف المناطق والتوجهات.

وقالت، “تضم البعثة صوتها إلى الدعوة التي أطلقها عدد من الشخصيات الليبية من مختلف المناطق والتوجهات والداعية إلى هدنة وإسكات صوت الرصاص والصواريخ في شهر رمضان المبارك لكي يتحد الليبيون حول معاني الشهر الفضيل، ولنتمكن جميعًا من أن نتحد ضد كورونا في ليبيا”.

وأضافت، “تهنئ بعثة الأمم المتحدة الشعب الليبي العزيز بحلول شهر رمضان المبارك، وانسجامًا مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار على الصعيد العالمي، والتي جددها في رسالته اليوم بمناسبة حلول الشهر الكريم”.