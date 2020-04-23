استعداداً لإعادة الليبيين العالقين .. ناشط تونسي يعلن وصول عدد كبير من اختبارات PCR من مطار قرطاج

استعداداً لإعادة الليبيين العالقين .. ناشط تونسي يعلن وصول عدد كبير من اختبارات PCR من مطار قرطاج ليبيا سجلت 59 إصابة بفيروس كورونا المُستجد حتى الآن

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد الناشط الحقوقي ورئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، وصول عدد كبير من اختبارات PCR؛ للكشف عن فيروس كورونا إلى مطار تونس قرطاج الدولي على متن طائرة خاصة قادمة من العاصمة طرابلس .

وأوضح عبد الكبير، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ذلك يأتي استعدادًا لعودة المواطنين الليبيين العالقين بتونس بعد إجراء الفحص اللازم لهم .

وسجلت ليبيا 59 إصابة بفيروس كورونا المُستجد حتى الآن، منها 4 حالات بالمنطقة الشرقية، وحالة وفاة واحدة بطرابلس، كما سجلت 15 حالة شفاء .

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر 2019م، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي .

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي؛ لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع .