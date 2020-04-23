إرهابيين مصريين خطيرين في قبضة الجيش الليبي

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كشف المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، القبض على إرهابيين مصريين شديدي الخطورة أحدهم يرجح انتماءه لتنظيم القاعدة ولديه سجل إرهابي خطير داخل مصر والآخر ذبّاح في تنظيم داعش.

وأوضح المسماري أن الإرهابي الأول مصري الجنسية ويدعى محمد محمد السيد، وعرف باسمي محمد السنبختي وأبو خالد منير، وتم القبض عليه من قبل عناصر الاستخبارات في العاصمة طرابلس وتم ترحيله بنجاح إلى بنغازي.

وأضاف أن الإرهابي المصري، وهو مساعد هشام عشماوي، وأحد أهم الإرهابيين الخطرين، وأنه قد شارك في تفجير كنائس في مصر، مشيرًا إلى أنه لديه شقيقين مسجونين في مصر على ذمة قضايا إرهاب.

وبين المسماري، أن إالقاء القبض عليه من الجيش الوطني الليبي جاء رصده ومتابعته في منطقة غوط الشعال بالعاصمة منذ سبتمبر 2019.

وذكر المسماري، أن الجيش الوطني الليبي، ألقى كذلك القبض على إرهابي مصري أيضَا يدعى عبدالمجيد عبدالباري، يتبع تنظيم داعش الإرهابي، وقد قام بذبح العديد من العسكريين في سوريا وغيرها من المناطق وهو مطلوب لدى عدة أجهزة أمنية دولية.

وأفاد المسماري، أن الإرهابي عندما اكتشف في سوريا كان يحمل الجنسية البريطانية، بعد ذلك طلبت بريطانيا من تركيا مراقبه لكنها قالت إنه اختفى تماما.