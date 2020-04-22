هاربًا من درنة..مقتل أحد عناصر سرية “سالم دربي” في طرابلس

هاربًا من درنة..مقتل أحد عناصر سرية “سالم دربي” في طرابلس

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن أحد عناصر الجماعات الإرهابية من مدينة درنة المدعو خالد حسن حمد شعيب لجهر الشاعري قتل خلال الاشتباكات ضد القوات المسلحة في العاصمة طرابلس.

وأوضح المصدر أن الشاعري يكنى “ليث الدرناوي” مواليد 1997 ومن سكان الوادي درنة ألقي القبض عليه في مدينة درنه خلال العام 2018 من قبل جهاز مكافحة الإرهاب ونقل إلى سجن قرناده ومن ثم أخلي سبيله.

وأشار المصدر إلى أن المتطرف غادر إلى طرابلس والتحق بعناصر قوات الوفاق وتحديدًا “سرية سالم دربي” منذ أبريل من العام 2019.

ولفت المصدر إلى أنه أعلن عن مقتله خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية بعد أن استهدف تجمعًا لعناصر قوات الوفاق بمدفعية الهاون في محور عين زارة مساء الإثنين.