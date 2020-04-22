نواب طبرق يعتزم دعوة الأمم المتحدة لتبني مبادرة تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عقد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا، بمكتبه في مدينة القبة، برؤساء اللجان الدائمة بمجلس النواب.

وذكر الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في بيان له، أنه خلال الاجتماع، تم الاتفاق على توجيه دعوة للأمم المتحدة وكذلك المجتمع الدولي لضرورة تبني مبادرة بتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين، على أن يكون كل عضو من الأعضاء الثلاثة بالمجلس ممثلاً عن إقليم من أقاليم ليبيا.

وتابع بليحق، سيقوم كل إقليم بالتوافق على ممثلاً لهم في المجلس الرئاسي، وتكون هناك حكومة وحدة وطنية، يسمى رئيسها من غير أعضاء المجلس الرئاسي.

وحسب البيان، تم تخويل صالح، بتشكيل لجنة استشارية اقتصادية من الخبراء المختصين في مجال الاقتصاد، وذلك لمتابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية في الفترة القادمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم والتوقعات بسوء الأوضاع.