مركز مكافحة الأمراض يسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ، اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل إصابة ثمان حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا ، دون تحديد مكان الكشف عنها.

وأوضح المركز في بيانه ، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم تحاليل عدد 83 عينة ، وكانت نتيجة التحاليل لثمان عينات منها “موجبة” وعينات 75 حالة المتبقية “سالبة”.

وأشار المركز ، إلى أن العينات الثمانية للحالات المصابة بالفيروس تعود لمخالطين لحالات سابقة ، بحسب ما نشر على صفحته الرسمية في “فيسبوك”.

وبهذا يرتفع عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 59 حالة في طرابلس ومصراتة ، ومن ضمنها 4 حالات في مدينة بنغازي.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا قد أعلن عن شفاء 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا ، بالإضافة إلى وفاة حالة واحدة لامرأة تبلغ من العمر 85 عاما من طرابلس.