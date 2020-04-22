مدير أمن أمساعد يتحدث عن الإجراءات المتبعة في أداء عملهم مع انتشار “كورونا”

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس الغرفة الأمنية ببلدية أمساعد عميد عمران القطعاني لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الأربعاء إن سائقي الشاحنات الليبية القادمة من مصر يوضعون في الحجر الصحي.

وأضاف القطعاني أنه خلال الفترة الماضية تم تشكيل لجنة برئاسة مدير أمن أمساعد وعضوية كل من مدير منفذ أمساعد وجهاز مكافحة الجريمة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا.

وأشار رئيس الغرفة الأمنية إلى أنهم أصدروا تعليماتهم العاجلة بعدم دخول أي شاحنات من مصر واستثنينا الخضروات والفواكهة والمواد الغذائية.

وأوضح القطعاني أنه من بداية أبريل الجاري نقوم بإدخال الشاحنات الليبية وتعقيمها قبل دخولها إلى الأراضي الليبية ويتم الكشف على السائق بالمسدس الحراري ويتم حجره لمدة إسبوعان في استراحة الطرق السريعة بمفترق أم ركبة على الطريق الدولي طبرق أمساعد بإشراف لجنة طبية ويمنع خروج السائق وعدم الإختلاط ويتم إستلام جواز سفره حتى تنتهي أيام الحجر المفروضة وهي أسبوعين.

وأشار رئيس الغرفة إلى أنه بالنسبة للشاحنات المصرية فقد خصصت لها ساحة لتفريغ الشحنة من الشاحنة المصرية إلى الشاحنة الليبية بعد تعقيم الشاحنتين، موضحًا أن كل الإجراءات الجمركية على البضائع القادمة من مصر تتم قبل الإفراج عليها.

ولفت القطعاني إلى أنه ت تشكيل لجنة لاستقبال العالقين القادمين من مصر لتسهيل إجراءات الدخول والحجر المطلوب وكل مايتعلق بهذا الأمر المهم خوفاً من انتشار الأمراض.