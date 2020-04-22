للتصدي لمشروع الاستبداد وحكم الفرد .. باشاغا: الشباب هم من يتصدرون الصفوف الأمامية

باشاغا : حفتر لا يعرف على ما يبدو الخليط الذي كونه من مليشيات ومرتزقة واسماه جيش

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أخبار ليبيا 24 – متابعات

زعم وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أن شباب ليبيا بمختلف أطياف ومكونات الأمة هم من يتصدرون الصفوف الأمامية للتصدي إلى ما أسماه “مشروع الاستبداد وحكم الفرد” حسب وصفه .

باشاغا قال شباب ليبيا هم الجيش الحقيقي وصمام أمانها، مضيفاً في تغريدة له، “لا يعرف على ما يبدو من يسمي الخليط الذي كونه من المليشيات والمرتزقة جيشا عربيا ليبيا بأن حقبة الشمولية قد ولّت”.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة طرابلس، لدعم حكومة الوفاق.

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