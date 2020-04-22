عقب مقتل إخوتهم الثلاثة في معارك بنغازي..مقتل أخوين من شورى بنغازي خلال معارك طرابلس

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن عنصرين من العناصر المتطرفة التابعين لمليشيا “سرية أحمد التاجوري” التابعة لقوات حكومة الوفاق قتلا نتيجة استهداف تجمع لعناصر قوات الوفاق في محور عين زارة بواسطة مدفعية الهاون من قبل القوات المسلحة مساء الإثنين.

وأوضح المصدر أن المتطرف محمود عبدالله علي المقيرحي الورفلي الشهير “محمود جريمة” من مواليد 1987 وشقيقه المتطرف أحمد عبدالله علي المقيرحي الورفلي الشهير “بته” من مواليد 1989 من سكان منطفة الحدائق بنغازي قتلا خلال الاستهداف.

وأضاف المصدر أن كل من منهما التحق بكتيبة “شهداء البريقة” والتي كان يأتمرها المدعو محمد العريبي الشهير “بوكا” في فبراير 2011 ومنها أصبحا من ضمن درع ليبيا 2 تحت إمرة المدعو أحمد التاجوري الشهير “حلوه” والذي تأسس في العام 2012.

وأفاد المصدر أن المتطرفين التحقا فيما بعد بمجلس شورى ثوار بنغازي عند تأسيسه في يونيو 2014، وخاضا مواجهات ضد القوات المسلحة الليبية وكانا من ضمن “سرية مالك” إلى أن فرا من محاور القتال في بنغازي خلال يناير 2016.

وذكر المصدر أن الأخوين التحقا مجددا بسرايا الدفاع عن بنغازي بعد الإعلان عن تأسيسه في يونيو 2016، وألقت القوات المسلحة الليبيه القبض عليهم وأسرتهم بعد مطاردتهم خلال الاشتباكات بالقرب من خزانات “الفيبا” في رأس لانوف خليج السدره في 14 مارس 2017.

وأضاف المصدر أنه أخلى سبيلهم من قبل القوات المسلحة الليبية في عملية تبادل للأسرى بجنود كان قد تم أسرهم من قبل “سرايا الدفاع عن بنغازي ” والمصنفة منظمه إرهابية.

وأشار إلى أنه القي القبض عليهم من قبل مليشيا “قوة الردع الخاصة” في طرابلس خلال العام 2018 وأخلي سبيلهم بعد سجنهم لأشهر قليلة.

وتابع المصدر أن “محمود وأحمد” التحقا بقوات الوفاق لمواجهة القوات المسلحة الليبية في طرابلس منذ أبريل 2019.

وأكد المصدر أن لدى الأخوين ثلاث أخوة آخرين تابعين لتنظيم أنصار الشريعة وقد قتلوا خلال المواجهات مع القوات المسلحة الليبية في محاور القتال بمدينة بنغازي، وهم المتطرف علي عبدالله علي المقيرحي الورفلي ) مواليد 1990 وقتل في محور جروثه – بنغازي في 01 ديسمبر 2014 .

والآخر المتطرف سفيان عبدالله علي المقيرحي الورفلي مواليد 1991 وقتل أيضا في محور جروثة بنغازي في 20 ديسمبر 2014، والثالث المتطرف قصي عبدالله علي المقيرحي الورفلي مواليد 1993 وقتل في محور سوق الحوت بنغازي في 6 مارس 2016 .