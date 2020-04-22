خارجية الوفاق: مؤسسة دولية توصي بإدراج قوات حفتر على اللائحة السوداء مؤسسة “ووتش ليست” تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتطبيق المعايير نفسها على جميع الأطراف المتحاربة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أفادت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، بأن مؤسسة “ووتش ليست” الدولية المعنية بحقوق الأطفال، أوصت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بضرورة إدراج قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر إلى جانب آخرين في قائمة العار الأممية التي تصدر سنويا.

وذكر المكتب الإعلامي لخارجية الوفاق، في بيان له، أن مؤسسة “ووتش ليست”، أوضحت في مؤتمر صحفي عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن قوات الجيش الوطني بقيادة المشير حفتر، وقوات التحالف السعودي، وقوات الجيش السوري، وإسرائيل ارتكبوا انتهاكات ضد الأطفال، حسب قولها .

وطالبت مديرة “ووتش ليست”، أدريان لابار، خلال مؤتمر المؤسسة بمناسبة صدور تقرير لها بعنوان “قائمة ذات مصداقية : توصيات لتقرير الأمين العام السنوي لعام 2020م بشأن الأطفال والنزاع المسلح”، غوتيريش بتطبيق المعايير نفسها على جميع الأطراف المتحاربة التي تنتهك حقوق الأطفال، وفقا للبيان.

ورصد تقرير المؤسسة الانتهاكات في 14 دولة وهو مكون من 29 صفحة تشتمل على معلومات وبيانات موثقة بشأن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في تلك الدول خلال 2019م.

وأعلنت الأمم المتحدة في 2002م “قائمة العار”، وتعرف أيضا باسم “اللائحة السوداء”، وتضم المنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع بالعالم، عبر لائحة تصدر في تقرير سنوي.

وتعد مؤسسة “ووتش ليست” أو قائمة المراقبة الخاصة بالأطفال والنزاع المسلح هي ائتلاف من المنظمات غير الحكومية ومقره بالعاصمة الأمريكية نيويورك، يسعى لإنهاء الانتهاكات ضد الأطفال في النزاعات المسلحة وضمان حقوقهم.