بعد هجومه عليه بسبب شكشك.. السويحلي يلمح لمحاولة المشري استغلال القضاء السويحلي : لن نقبل أبدًا إلا بقضاء، نزيه، عادل، ومُستقل، منحاز فقط لحق الليبيين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعرب الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، عن تقديره لمن وصفهم بـ”الصادقين” في اللجنة القانونية لمجلس الدولة، مشيرًا إلى أنهم استجابوا وتصدوا لمحاولات استغلال القضاء في الصراعات السياسية ووضعوا النقاط على الحروف.

السويحلي قال، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “لن نقبل أبدًا إلا بقضاء، نزيه، عادل، ومُستقل، منحاز فقط لحق الليبيين في الحرية وحامٍ بالتشريع لأسس ومبادئ الدولة المدنية الديمقراطية.

وانتقد في تغريدة تدوينة سابقة، خطاب الرئيس الحالي للمجلس خالد المشري، إلى ستيفاني ويليامز، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، الذي يفيد بالموافقة على اقتراحات ديوان المحاسبة لإتمام عملية جميع الإيرادات والمصروفات وتعاملات المصرف المركزي بفرعيه في طرابلس والبيضاء.

واعتبر السويحلي، أن رسالة المشري إلى بعثة الأمم المتحدة، استمرارا في التواطؤ مع “زميله” في الحزب خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، قائلا “‏فساد أجهزة الرقابة وانتقائيتها أدّى إلى طلب المراجعة الخارجية المستقلة لتعاملات المصرف المركزي”.

وكان المجلس الأعلى للدولة، وجه خطابًا إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس المحكمة العليا، بخصوص كتابه الموجه إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بشأن محافظ ليبيا المركزي طرابلس، الصديق الكبير.

وقال المجلس في خطابه، “تأكيدًا على ما جاء في كتابكم الموجه إلى رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، بأن المجلس الأعلى للقضاء يُمثل سلط محايدة ولا يتصل بقضايا الخلاف بين المؤسسات إلا من خلال عرضها على النيابات والمحاكم، وهو بالتأكيد من مبادئ الفصل بين السلطات”.

وتابع: “إلا أننا نخشى أن يكون بعض ما جاء في الكتاب المشار إليه “الفقرة الأولى”، مُخالف تلك المبادئ الأساسية ويمس حيادية واستقلال السلطة القضائية ملجأ الخصوم أفرادًا ومؤسسات لتحقيق العدل وتبيان الحق”.

وواصل المشري “كما أن ما جاء في كتابكم “الفقرة الثانية ‏ أن مقتضيات حالة الضرورة والوضع الذي نجم عنه إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الانتشار الوبائي لفيروس كورونا، يترتب عليه منح هرم السلطة التنفيذية وضعًا قانونيًا متميزًا ومشروعية استثنائية تتيح له إصدار قرارات وإجراء تصرفات قد لا يملكها في الظروف العادية”، قطعًا مقيدة فقط بالإجراءات الخاصة بمكافحة هذه الجائحة دون التوسع في غيرها من المسائل”.

وأردف “لذا رأينا من واقع واجباتنا ومسؤولياتنا مطالبتكم بضرورة إبعاد السلطاتّ القضائية عن أي تجاذبات سياسية أو نزاعات بين السلطات العامة في الدولة إلا عن طريق ممارسة الرقابة القضائية المخول بها قانونًا ودستورًا حفاظًا على هيبة القضاء ونزاهته، وإيمانًا منا بدور رجالاته في بناء دولة القانون التي تخضع فيها كل مؤسسات الدولة للقوانين النافذة وتعمل بمقتضاها”.

وكان المجلس الأعلى للقضاء، وجه خطابًا لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن مراسلاتهم المُتبادلة خلال شهر مارس الماضي المتعلقة بمسألة إقفال منظومة بيع النقد الأجنبي، وكذلك تأخر صرف مرتبات موظفي القطاع العام.

وأكد المجلس في خطابه، أن أسلوب الخطاب بين جهات الدولة السيادية يجب أن يتسم بالرقي والمودة حتى يشعر المرؤوسين من جهات تابعة وأفراد ومواطنون بالأمن والاطمئنان والثقة في صناع القرار، معربًا عن أمله من كافة الأطراف وقف التصعيد وتبادل التُهم والارتقاء إلى مستوى الحدث والعمل بروح الفريق الواحد.

جدير بالذكر، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، دعا مجلس إدارة المصرف المركزي بطرابلس إلى اجتماع عبر الدوائر التليفزيونية؛ لممارسة صلاحياته القانونية كافة، وتولي السلطات المتعلقة بتحقيق أهدافه وأغراضه ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، من أجل مواجهة أزمة جائحة كورونا.

وحمّل السراج، في بيان له، مجلس إدارة المصرف مسؤولياته الجماعية أمام الوطن والشعب وإصدار القرارات واتخاذ الخطوات اللازمة التي من شأنها الشروع في خطوات وإجراءات توحيد مصرف ليبيا المركزي، مضيفا: “نحن على استعداد لاتخاذ كل ما من شأنه انعقاد الاجتماع من خطوات وإجراءات، ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات في مصلحة ليبيا وشعبها.