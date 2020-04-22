بعدم اتباع الإجراءات..الاستشارية لمكافحة كورونا في طبرق: دخول العالقين من مصر قد يشكل خطر بنسبة 80% 

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس اللجنة الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا فرج الجالي اليوم الأربعاء إن قلة الإمكانيات وعدم اتباع الطرق الصحية والآمنة قد تشكل خطرًا في دخول العالقين في مصر إلى ليبيا مانسبته 80% .

وأضاف الجالي لـ”أخبار ليبيا24″ قد يكون المريض حامل للمرض بدون ظهور أعراض المرض، محذرًا من الطرق التي سيدخلون بها العالقين بعدم اتباع الإجراءات المطلوبة فيشكلون خطراً غير متوقع.

وتابع رئيس اللجنة :”نحن نرحب بالليبيين العالقين في الخارج ونقدر ظروفهم التي يمرون بها ولكن الاحتياط واجب، أي تهاون في نقلهم بالطرق الصحية قد يسبب كارثة”.

وشدد الجالي على عدم مخالطة العائدين إلى ليبيا من العالقين مع ذويهم في ليبيا تحت أي بند إنساني، مؤكدًا أنهم على استعداد لتقديم الفحص والعلاج للمرضى القادمين من مصر من أصحاب أمراض القلب والكلى والأورام.

وأكد رئيس اللجنة أنهم سيقدمون لهم العلاج اللازم في الفنادق التي تم تحديدها لاستقبالهم خلال فترة الحجر، موضحًا أن الحجر الصحي في طبرق جاهز لأي حالة يشتبه ويؤكد لحاملها أنها موجبة.

ولفت الجالي إلى أنهم قاموا بتدريب الأطباء والأطقم الطبية المساعدة عن كيفية استقبال الحالات الموجبة داخل المنطقة المحددة لنا.