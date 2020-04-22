الهلال الأحمر يطلع السفارة الأمريكية على العمل الإنساني

أخبار ليبيا 24

أطلع الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي، مرعي الإدريسي، أمس الثلاثاء، السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، وأعضاء السفارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على العمل الداعم للحياة الذي يقوم به الهلال الأحمر في ليبيا.

السفارة الأمريكية قالت، في بيان لها، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، إن نورلاند أعرب عن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في رؤية نهاية للنزاع المسلح في أقرب وقت ممكن من أجل تخفيف المعاناة وتمكين السلطات من التركيز على مجابهة الخطر الذي يهدد الصحة العامة في ليبيا.

LIbyan Red Cresent Society (LRCS) Briefs US Embassy on Life Sustaining Humanitarian Work Across Libya The Secretary… Posted by U.S. Embassy Libya on Wednesday, April 22, 2020

وعبّر السفير عن إعجابه بما أسماه “العمل الجيد” الذي قام به الإدريسي ومتطوعو الهلال الأحمر الليبي، قائلا “إنّ ليبيا محظوظة لأنّ لديها أشخاص من هذا النوع يعملون على تخفيف المعاناة في بلادهم”.

ومن خلال شبكته التي تتكون من أكثر من 36 فرعا و8000 متطوع في جميع أنحاء البلاد، يقف الهلال الأحمر الليبي على الخطوط الأمامية من حيث الجهود المبذولة للتخفيف من أثر النزاع على السكان المدنيين والمساعدة في الجهود المبذولة لاحتواء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وفقا للبيان.