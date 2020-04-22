الهلال الأحمر الليبي يُطلع السفارة الأمريكية على العمل الإنساني الداعم للحياة

أخبار ليبيا24

أطلع الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي مرعي الإدريسي السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند وأعضاء السفارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على العمل الداعم للحياة الذي يقوم به الهلال الأحمر الليبي باعتباره أكبر وأعرق منظمة إنسانية وطنية في ليبيا.

وأوضح الإدريسي – بحسب حساب السفارة الأمريكية على “فيسبوك” أنه من خلال شبكته التي تتكون من أكثر من 36 فرعاً و 8000 متطوعا في جميع أنحاء البلاد، يقف الهلال الأحمر الليبي على الخطوط الأمامية من حيث الجهود المبذولة للتخفيف من أثر النزاع على السكان المدنيين والمساعدة في الجهود المبذولة لاحتواء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وأعرب السفير نورلاند عن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في رؤية نهاية للنزاع المسلح في أقرب وقت ممكن من أجل تخفيف المعاناة وتمكين السلطات من التركيز على مجابهة الخطر الذي يتهدد الصحة العامة في ليبيا.

وعبّر السفير عن إعجابه بالعمل الجيد الذي قام به الإدريسي ومتطوعو الهلال الأحمر الليبي وقال :”إنّ ليبيا محظوظة لأنّ لديها أشخاص من هذا النوع يعملون على تخفيف المعاناة في بلادهم”.