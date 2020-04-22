الرئاسة التركية: نواصل عملنا في ليبيا وإنجازات حكومة الوفاق تظهر ثمار دعم تركيا

أخبار ليبيا 24

قال رئيس دائرة الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إنه في الوقت الذي تواجه فيه تركيا جائحة كورونا داخل البلاد وخارجها، تواصل عملها في قضايا السياسة الخارجية مثل سوريا وليبيا وبحر البحر المتوسط.

ألطون أضاف ، في تغريدة له، أن الرئيس التركي رجب أردوغان أكد مجددًا أنه يجب على المجتمع الدولي دعم ما وصفها بـ”الحكومة الشرعية” في ليبيا، متابعا “إنجازات الحكومة الليبية الشرعية ضد قوات حفتر تظهر ثمار دعم تركيا، وسنظل مخلصين للاتفاق مع ليبيا”.

وسيطرت القوات التابعة لحكومة الوفاق، الأسبوع الماضي، على مدن الساحل الغربي بمساندة طيران تركي مُسير، والتي منها صرمان وصبراتة والعجيلات، واستولت على عدد من المدرعات وعربات صواريخ جراد، و10 دبابات وآليات مسلحة.