الترجي ينفي أخبار اهتمامه بمؤيد اللافي

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نفى نادي الترجي الرياضي التونسي، حقيقة رغبته في انتداب اللاعب الليبي مؤيد اللافي أو التفريط في الثنائي الجزائري، عبد الرحمن مزيان ومحمد أمين توغاي.

وأكد نادي الترجي عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، فالترجي التونسي لم يفكر قط في انتداب اللاعب المذكور ولا يفكر خاصة في التفريط بلاعبيه عبد الرحمن مزيان ومحمد أمين توغاي.

وأضاف النادي أن إحدى وسائل الإعلام الإلكترونية التونسية أعلنت عن حرص نادينا على انتداب اللاعب الليبي مؤيد اللافي من اتحاد العاصمة الجزائري مقابل 700 ألف يورو إضافة إلى التفريط في عبد الرحمن مزيان ومحمد توغاي وهذا الخبر لا أساس له من الصحة.