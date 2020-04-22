الاستشارية لمكافحة كورونا: ساعات الحظر من 6 مساء إلى 6 صباحًا

الاستشارية لمكافحة كورونا: ساعات الحظر من 6 مساء إلى 6 صباحًا

أخبار ليبيا24

قال المتحدث باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا أحمد الحاسي اليوم الأربعاء إن ساعات الحظر في شهر رمضان المبارك من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحرا.

وأضاف الحاسي في مؤتمر صحفي انه تمنع كافة النشاطات التجارية عدا الطبية و التي سبق استثنائها بقرارات سابقة فقط الهامة.

وأكد المتحدث باسم اللجنة أنه يستمر إغلاق المدارس و الجامعات و المساجد و الحلاقين و المزينات و المقاهي وقاعات الأفراح و غيرها.

وأشار الحاسي إلى أنه يمنع لعب دوريات كرة القدم الشعبية خلال شهر رمضان، موضحًا أن محلات الملابس والمولات و غيرها ربما تستثنى بشرط القيام بكل الإجراءات الوقائية.

وأوصت اللجنة الطبية العليا شركات الاتصالات بتقديم باقات إنترنت مجاني خلال شهر رمضان لتحفيز المواطنين على البقاء في منازلهم.