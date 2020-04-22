الاستشارية لمكافحة كورونا: الأسبوع المقبل سيكون مهم جدًا
أخبار ليبيا24
كشف المتحدث باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا أحمد الحاسي أن الأسبوع المقبل سيكون مهم جدا، لأنه سيكون قد مر 20 يوم على الحالة الصفرية.
وأضاف الحاسي في الإيجاز الصحفي أنه سيكون هناك أعراض لأي إصابه إذا كانت موجودة، مطالبًا المواطنين بعدم التنقل بين المدن.
وأشار المتحدث إلى أنه منذ تاريخ 07 أبريل الجاري لاتوجد أي حالة إيجابية، والوضع الوبائي المحلي للمناطق التابعة للحكومة الليبية جيد.
وأوضح الحاسي أن الرصد مفعل بشكل جيد وهو التقصي النشط أي الكشف بشكل أكبر، مؤكدًا أنهم بدأوا بالأطباء ليتبينوا القاعدة الحقيقية للفيروس في ليييا.
وذكر المتحدث أنه تم تدريب أكثر من 40 عنصر طبي وطبي مساعد، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماع مهم لجميع اللجان التابعه للجنة الاستشارية الطبية بحضور وزير الصحة حول كيفية مكافحة هذة الجائحة.
وأفاد الحاسيي أنه تم الاتفاق على توحيد كل السياسات المستخرجة من اللجنة الاستشارية الطبية في كافة المناطق، وتذليل الصعوبات بين البلديات.