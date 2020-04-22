الاستشارية لمكافحة كورونا: الأسبوع المقبل سيكون مهم جدًا

أخبار ليبيا24

كشف المتحدث باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا أحمد الحاسي أن الأسبوع المقبل سيكون مهم جدا، لأنه سيكون قد مر 20 يوم على الحالة الصفرية.

وأضاف الحاسي في الإيجاز الصحفي أنه سيكون هناك أعراض لأي إصابه إذا كانت موجودة، مطالبًا المواطنين بعدم التنقل بين المدن.

وأشار المتحدث إلى أنه منذ تاريخ 07 أبريل الجاري لاتوجد أي حالة إيجابية، والوضع الوبائي المحلي للمناطق التابعة للحكومة الليبية جيد.

وأوضح الحاسي أن الرصد مفعل بشكل جيد وهو التقصي النشط أي الكشف بشكل أكبر، مؤكدًا أنهم بدأوا بالأطباء ليتبينوا القاعدة الحقيقية للفيروس في ليييا.