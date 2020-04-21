وحشية داعش في ليبيا.. خمس سنوات على مذبحة عائلة حرير حياة مرعبة رسمها داعش في درنة قبل تحريرها

أخبار ليبيا24-خاصّ

بعد أن أطل برأسه في ليبيا، أصر تنظيم داعش على إحياء الحياة المرعبة لعصور الإنسان الوحشية، من خلال نشر الممارسات الشنيعة العلنية المتضمنة للقتل والتعذيب والذبح وقطع الرؤوس والإبادة الجماعية لإجبار المجتمعات المحلية على الانصياع له ولإظهار سطوته على المناطق التي سيطر عليها .

ومن أبرز الجرائم التي خلدها التاريخ ووقت في مثل هذا اليوم هي جريمة قتل ستة أشقاء من عائلة واحدة في درنة قبل خمس سنوات، إذ قتل داعش في (21 أبريل 2015 ) ستة أفراد من عائلة واحدة، بعد أن هاجم بعناصره المدججين بالسلاح منزلهم في درنة، وأقتحم منزل “عائلة عيسى حرير” وأقدم على قتل ستة أشقاء بينهم امرأتين.

هاجم داعش المنزل الواقع في منطقة شيحا في مدخل درنة الغربي للقبض على أحد أفراد العائلة؛ لإقامة حد القتل عليه بحجة ارتكاب جرائم قتل في المدينة، إلا أن أفراد العائلة قاوموه بالأسلحة الخفيفة والمتفجرات وقتلوا أحد قادته الذي يدعى “حسن بوذهب” قبل أن يقدم التنظيم على تفجير المنزل، ويقتل أربعة أشقاء من العائلة وملاحقة وتصفية شقيقتين في مستشفى الهريش.

دامت المعركة أكثر من 20 ساعة متواصلة دافع فيها أفراد عائلة الحرير عن أنفسهم حتى الموت، وقتلوا ستة أشقاء ونجت والدتهم بأعجوبة.

ولكي يثبت شراسته وتغوله، قام التنظيم بعد قتل الأشقاء الستة بجرّ ثلاث جثث للأشقاء والتمثيل بها وصلبها وسط المدينة، متوعدًا سكان درنة بتصفية كل من يحاول الاقتراب منهم أو حتى إقامة العزاء للعائلة. بقيت الجثامين على حالها عدة أيام دون أن تدفن.

جرائم مريعة ارتكبها داعش في درنة، ضد كل من عارضه ورفض الخضوع له. لقد حوّل التنظيم الإرهابي حياة أهالي مدينة درنة في شرق ليبيا إلى “حياة مرعبة” ومحا ملامح الحياة وطمسها ، وتلذذت عناصره بارتكاب كل ما هو محرم بجميع الأطياف والملل، ضد كل من عارض ممارساته أو عارض سياسته.

في إحدى المقابلات الخاصة مع أخبار ليبيا24، قالت فايزة وهي شقيقة عائلة حرير، “كنت أنا وأسماء، نود الذهاب إلى درنة لحضور مراسم الدفن، لكن وصلتنا تهديدات على الفور من التنظيمات الإرهابية بأن دمنا مهدور وفي حالة دخولنا لدرنة سنقتل”.

وأضافت فايزة، “بعدها تدخل أشخاص من الأصدقاء الذين توجهوا للتنظيم وأعطوهم إيحاء أن الوضع القبلي يفرض نفسه وأن تعليق الجثامين يستفز عائلة منصور بكاملها وقد يتعرضون لهجوم من عين مارة لا تحمد عقباه”.

وقالت، “إن تدخل الأشخاص كان محاولة لدفن إخوتي والجثامين المعلقة، فلم يستطع حينها أحد أن يتجرأ على إنزالها إلا بتعليمات الوالي اليمني”. وأضافت، “دفن إخوتي كان عقب صلاة العصر”.

وفي يوم 26 ديسمبر 2016 ألقى أفراد الأمن الداخلي ببلدية أم الرزم التميمي جنوبي درنة القبض على أحد المتورطين في ارتكاب الإبادة الجماعية لأسرة حرير، المدعو “عبدالرازق بطاوة” إذ جرى اعتقاله أثناء محاولة مروره عبر بوابة العرق التابعة لبلدية أم الرزم.

مصادر أمنية أوضحت آنذاك، أن بطاوة حاول المرور من البوابة متنكرًا في لباس امرأة كان عبارة عن عباءة وخمار، إلا أن أفراد الأمن تفطنوا لذلك، وألقوا القبض عليه بعدما حاول الهرب في سيارة، مع عائلة كانت في طريقها إلى درنة.

وشارك في الهجوم الذي شنته عناصر داعش المتطرفة على منزل حرير متطرفين عرب من أبرزهم المتطرف المصري “هشام عشماوي“، الذي نفذ ضده حكم الإعدام يوم 4 مارس 2020، بعدما تمكنت قوات الجيش الوطني من اعتقاله بعد تحرير درنة وتسليمه للسلطات المصرية لارتكابه عدة جرائم إنسانية داخل مصر .

وبعد تنفيذ حكم القصاص، لم تخفي الشقيقة الصغرى لعائلة حرير عن سعادتها، لإعدامه، إذ تحدثت أسماء حرير، في مقابلة مع أخبار ليبيا 24 عن مدى سعادتها في تنفيذ حكم الإعدام على أخطر الإرهابيين، الذين هاجموا منزل أسرتها وقتلوا ستة من أشقائها.

ووجهت أسماء الشكر للجيش الوطني الليبي والجيش المصري، كما شكرت القضاء المصري على تنفيذ حكم الإعدام في أحد الضالعين في إبادة أسرتها.

قالت أسماء: “كُلنا في خندق واحد ضد الإرهاب والإرهابيين فلا مفر لهم إمّا الموت أو السجن، ولولا تضحيات الجيش لما تخلصنا من مشاهد الذبح والخطف اليومي في مدينتي درنة التي عانت من ويلات الإرهاب”.