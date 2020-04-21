مصراتة تعلن تعافي جميع الحالات المصابة بـ”كورونا” في المدينة
أخبار ليبيا24ـ صحة
أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة (كورونا) ببلدية مصراتة تعافي جميع الحالات المسجلة بالإصابة بفيروس (كورونا) في المدينة .
وأوضحت اللجنة العليا لإدارة الأزمة أن حالات الإصابة (10 ) والحالات النشطة (0) والحالات التي تعافت (10) .
وذكرت اللجنة أن مركز الإيواء والعزل في مصراتة استقبل الإنين حالة واحدة وبعد الكشف عليها اتضح أنها لا تحمل فيروس كورونا .
وتلقت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة (كورونا) قرار وزارة الصحة بحكومة الوفاق بشأن إنشاء مركز عزل صحي بالمدينة.