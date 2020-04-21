مسؤول بالحرس البلدي طبرق : سنشرع في إنشاء أسواق للخضروات داخل الأحياء في رمضان المسؤول : سوف يتم الاتفاق مع التجار الراغبين في استغلال هذه الساحات من حيث الأسعار والنظافة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير جهاز الحرس البلدي طبرق عميد صالح حمد العبيدي إنه تم الاتفاق مع عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الثلاثاء على فتح عدد من أسواق الخضروات في الساحات في كل أحياء المدينة لتوفير الخضروات للمواطن بأسعار مناسبة لقرب حلول شهر رمضان المبارك .

العبيدي أوضح لأخبار ليبيا 24 أنه سوف يتم اختيار العديد من الساحات داخل الأحياء بالمدينة لتكون قريبة على المواطن، لافتاً إلى أنه سوف يتم الاتفاق مع التجار الراغبين في استغلال هذه الساحات خلال الشهر الكريم من حيث الأسعار والنظافة.

يشار إلى أن مدينة طبرق تشهد هذه الأيام ومع اقتراب الشهر الكريم غلاء في أسعار الخضروات والفواكه والمواد الغذائية .