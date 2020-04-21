للعسكريين الذين لم يلتحقوا .. الورفلي: هذا وقتكم يا رجال

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وجه آمر محاور القوات الخاصة الصاعقة والمظلات، الرائد محمود الورفلي التحية لجميع الشرفاء والوطنيين والمقاتلين والمرابطين، مؤكدًا أن ثقته فيهم كبيرة، مطالبًا إياهم ألا يسمعوا لأي كلمات، مشيرًا إلى أنهم أهل الفزعة والنخوة والمروة.

الورفلي قال، في تسجيل صوتي له، “من خلالكم أوجه نداء لجميع العسكريين الذين لم يلتحقوا بالقوات المسلحة حتى الآن، بأن يهبوا هبة رجل واحد، فهذا وقتكم يا رجال، نحن لا نزايد عليكم في شيء، فأنتم تضررتم في الأحداث السابقة، وبدءًا من 2011م قمتم بواجبكم تجاه بلادكم واستشهد منكم رجال لا يقدرون بثمن”، حسب وصفه.

وأضاف “أنا محمود الورفلي أفتخر بكم وبمواقفكم الشجاعة، فقد كنتم دائمًا في صف الوطن، والآن جاء دوركم للقيام بالواجب، فهذه بلادكم وهذا المحتل أمامكم، والأمر أصبح جلي وواضح فأنتم تضررتم وتأذيتم، وحدث لكم الكثير، وروجوا بينكم الفتن، لأنهم يعرفون حق المعرفة أن قيامكم هو قيام الدولة”.

وتابع “أخص بالذكر بني وليد عامة، والعسكريين خاصة، قوموا بواجبكم العسكري وساندوا قواتكم المسلحة، واتركوا خلافاتكم جانباً، الآن انظروا إلى هدف واحد فقط هو استرجاع وطنكم المسلوب، فلا تختلفوا، فالأمل فيكم كبير والثقة فيكم كبيرة ولا تسمعوا للفتن فالقوات المسلحة تكن لكم كل الاحترام والتقدير وتتعامل بما لديها من إمكانيات، فأنتم الحصن الحصين وظهر ترهونة رفعتم رأس كل ليبي ولي الشرف أن أنتمي لهذه المدينة”.