سفارة ليبيا في إسبانيا تعلن عن خطة عودة الليبين للبلاد
أخبار ليبيا24
أعلنت السفارة الليبيه في إسبانيا عن خطة حجر صحي للمواطنين الليبين العالقين في مملكة إسبانيا (في حال استكمال الحصول على الموافقات اللازمة من اللجنة العليا).
وتأتي هذة الخطة في إطار استعداد السفارة الليبية بمدريد للعمل على إرجاع المواطنين الليبين العالقين بمملكة إسبانيا إلى ليبيا ، وبعد موافقة الجهات المختصة في ليبيا.
وطالبت السفارة جميع أعضاء الجالية اأو من هم متواجدين في إسبانيا والراغبين في العودة عبر خط طيران مباشر إلى ليبيا الاستجابة إلى المتطلبات والشروط التي حددتها الدولة.
وحددت الشروط بالحجر الصحي أربعة عشر يوم في إسبانيا مع ضرورة إجراء الفحص الخاص بالكشف على فيروس كورونا قبل الدخول للحجر وكذلك اليوم الأخير قبل السفر.
وخاطبت الراغبين في ذلك تسجيل أسمائهم باللغتين العربية والإنجليزية ورقم الهاتف ، وإرفاق صورة من جواز السفر وترسل إلى البريد الإلكتروني الخاص بالسفارة.
ووأفادت أنه سيتم التعامل مع المسافرين وفق إجراءات السفر العادية المعروفة فيما يخص الوزن الإضافي وغيره بحقيبة واحدة لكل مسافر تزن 25 كيلو كحد أقصى وحقيبة يد لا تتجاوز 8 كيلو ووفق الحجم اليدوي المتعارف عليه وكل ذلك يخضع لسلطة الخطوط الناقلة.
وأوضحت أن الأولوية ستكون لمن تقطعت بهم السبل من غير المقيمين ، ثم المرضى وذوي الأوضاع الخاصة والتي تستوجب العودة العاجلة ثم باقى أفراد الجالية “حسب المتاح”.