سفارة ليبيا في إسبانيا تعلن عن خطة عودة الليبين للبلاد

سفارة ليبيا في إسبانيا تعلن عن خطة عودة الليبين للبلاد

أخبار ليبيا24

أعلنت السفارة الليبيه في إسبانيا عن خطة حجر صحي للمواطنين الليبين العالقين في مملكة إسبانيا (في حال استكمال الحصول على الموافقات اللازمة من اللجنة العليا).

وتأتي هذة الخطة في إطار استعداد السفارة الليبية بمدريد للعمل على إرجاع المواطنين الليبين العالقين بمملكة إسبانيا إلى ليبيا ، وبعد موافقة الجهات المختصة في ليبيا.