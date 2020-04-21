الوطنية للنفط تناقش تأثير إقفالات المنشآت النفطية وكورونا على سير عمليات القطاع

أخبار ليبيا24ـ

عقد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعاً مصطفى صنع الله، لمناقشة تأثير الإقفالات “غير القانونية” للمنشآت النفطية وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على سير العمليات في القطاع.

وقال صنع الله :”لقد تسبب الإغلاق غير القانوني للعديد من المنشآت النفطية منذ 17 يناير 2020 في تقليص الميزانية الممنوحة للمؤسسة لهذا العام، مما اضطرنا إلى اتخاذ إجراءات تقشفية قصوى، وخاصة فيما يتعلق بالمصاريف التشغيلية وبرامج العمل المختلفة، الأمر الذي سيؤثر سلبا على عملياتنا وبالتالي على الاقتصاد الوطني”.

وأثنى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة على الدور الإيجابي الذي تلعبه إدارات الصحة والسلامة والمكاتب الإعلامية بمختلف الشركات النفطية في توعية مستخدمي القطاع والمناطق المجاورة لعمليات المؤسسة الوطنية للنفط بمخاطر انتشار الوباء وطرق الوقاية منه.

وأكدوا على ضرورة استمرار الشركات في تقديم الدعم للمناطق المجاورة لعملياتها، وذلك عن طريق توريد المزيد من المواد والمعدات الطبية التي ستساهم في الحد من انتشار هذا الفيروس.