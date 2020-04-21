المشري ينعى وفاة عبدالرحيم الكيب

أخبار ليبيا24

نعى رئيس مجلس الدولة خالد المشري وفاة رئيس الحكومة الليبية الانتقالية الأسبق عبدالرحيم الكيب الذي أعلن عن وفاته اليوم الثلاثاء في مقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية إثر نوبة قلبية.

وقال المشري، “تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة الدكتور عبدالرحيم الكيب، برحيله يفقد الوطن قامة مخلصة ومثالا للعمل الجاد الدؤوب والأخلاق والتواضع، ساهم كرئيس أول حكومة انتقالية بعد الثورة بترسيخ العمل المدني ومفهوم التداول السلمي على السلطة، ولم يدخر جهدا في خدمة وطنه أثناء وبعد توليه الحكومة”.

وأضاف، “نعزي أنفسنا وذويه وكل الشعب الليبي سائلين الله أن يرحمه ويغفر له ويلهم أهله الصبر والسلوان”.

وأعلن اليوم وفاة رئيس الوزراء الأسبق عبد الرحيم الكيب عن عمر ناهز 70 عاما إثر نوبة قلبية في مقر إقامة في الولايات المتحدة الأمريكية. شغل الكيب منصب أول رئيس حكومة انتقالية في ليبيا بعد الإطاحة بالنظام السابق، وذلك بعد حصوله على 26 صوتًا من أصل51 في اقتراع أجراه أعضاء المجلس الوطني الانتقالي.