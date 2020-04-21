الشلماني يشارك في الاجتماع التشاوري لـ”فيفا” مع اتحادات شمال أفريقيا

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يشارك عبد الحكيم الشلماني ، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم في الاجتماع التشاوري للاتحاد الدولي “فيفا”، الذي يعقد اليوم الثلاثاء، لمناقشة تداعيات جائحة كورونا على دول اتحاد شمال أفريقيا.

والاجتماع بمشاركة رؤساء اتحادات الجزائر و مصر، والمغرب، و تونس، ويترأسه المدير الإقليمي لمنظمات “فيفا” بمنطقة أفريقيا، وجزر الكاريبي، فيرون موسينجو أومبا.

والاجتماع عبر تقنية التحاضر بالفيديو، ويناقش عدة مواضيع تخص تداعيات ما بعد الأزمة التي سببها انتشار الوباء، لا سيما الجوانب القانونية والمواضيع الأخرى التي تتعلق بالحجر الصحي.

وسيكون اجتماع الهيئة هو الأول بعد انتشار وباء كورونا “COVID-19”.