السفارة الليبية في بريطانيا تكشف عن أخر إحصائية لإصابات كورونا بين الليبيين

السفارة على تواصل مع كل الحالات المصابة وتقدم لها الدعم الممكن

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أخبار ليبيا 24 – خبر

كشفت السفارة الليبية في بريطانيا أن إجمالي عدد الإصابات بفايروس كورونا بين المواطنين الليبيين المتواجدين في بريطانيا حتى اليوم وصل إلى  56 إصابة .

السفارة أضافت في بيان لها أن الحالات التي أصيبت 19 منهم من الرجال، و 14 من النساء، إضافة إلى 23 طفل، منوهة إلى أن عدد المتعافين بلغ 31، وعن عدد الوافيات بين الليبيين أوضحت السفارة أنها وصلت إلى ثلاث وافيات .

وأكدت السفارة أنها على تواصل مع كل الحالات المصابة وتقدم لها الدعم الممكن .

 

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