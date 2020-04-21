السفارة الأمريكية ومفوضية اللاجئين تدعوان لوقف فوري لإطلاق النار بليبيا

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عقد السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند يوم الإثنين اجتماعًا افتراضيًا مع رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، جان بول كافالييري، حيث استعرض الطرفان دعم السكان المعرضين للخطر، والاستجابة لجائحة فيروس كورونا.

وقالت السفارة الأمريكية، إن رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا أطلع السفير وموظفي السفارة على الأنشطة الحيوية للمفوضية لفائدة النازحين داخليًا الأشخاص واللاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة لهم.

وأضافت، أن الطرفان ناقشا الحاجة إلى وقف إنساني فوري للأعمال القتالية، مشيرين إلى أن اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين يتأثرون بشكل كبير بالنزاع وأن عدداً من المستشفيات والمرافق الصحية تعرضت للهجوم، كما شددا على أهمية منع أي تمييز ووصم للاجئين والمهاجرين في خضم جائحة فيروس كورونا.